Trump pide perdón por comentarios machistas y dice que son solo “palabras

El aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, pidió hoy perdón por unas polémicas declaraciones de 2005 en las que narra cómo abusa de las mujeres aunque matizó que se trata tan solo de “palabras”.

“Nunca he dicho que sea perfecto y nunca he fingido ser alguien que no soy. He dicho y hecho cosas de las que me arrepiento, y las palabras publicadas hoy en un vídeo que tiene más de una década son una de ellas”, dijo Trump a través de un vídeo divulgado en sus redes sociales.

“Cualquiera que me conozca sabe que esas palabras no me definen. Ya lo he dicho: me equivoqué y pido disculpas”, agregó el magnate neoyorquino, en respuesta al escándalo suscitado a raíz de que el The Washington Post publicase la cinta.

En su declaración de hoy, Trump insistió en que ha dicho “algunas cosas estúpidas”, aunque subrayó que son tan solo “palabras” y atacó al matrimonio Clinton por los escándalos sexuales del expresidente Bill Clinton.

“Hay una gran diferencia entre las palabras y las acciones de otras personas. Bill Clinton ha abusado de mujeres y Hillary (Clinton) ha acosado, atacado, avergonzado e intimidado a sus víctimas”, agregó Trump en una declaración leída.

El magnate, además, adelantó que “hablará más” del tema este domingo, durante el segundo debate presidencial que le enfrentará a Hillary Clinton.

En la cinta publicada hoy por el The Washington Post, el magnate inmobiliario explica con vulgaridades cómo se sobrepasa con las mujeres en una conversación privada con el presentador Billy Bush.

“Me atraen las mujeres bonitas automáticamente. Las comienzo a besar, es como un imán, no puedo ni esperar (…). Y cuando eres una celebridad te dejan hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras (…). Agarrarlas por el coño. Puedes hacer de todo”, asegura Trump en un punto de la grabación.

Esas palabras le han costado a Trump el rechazo de sus propios compañeros de filas, algunos de los cuales, como el gobernador de Utah, Gary Herbert, le han retirado el apoyo y han anunciado que no votarán por él en noviembre.

“Las declaraciones de Trump, además de ofensivas, son despreciables. Si bien no votaré por Hillary Clinton, tampoco lo haré por Trump”, apuntó Herbert en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

El presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Paul Ryan, canceló por su parte la asistencia de Trump al que tenía que ser el primer acto conjunto de campaña de estos líderes republicanos este sábado en Wisconsin.