Trump pide al musical “Hamilton” que se disculpe por “acosar” a Pence (VIDEO)

El presidente electo, Donald Trump, pidió hoy al elenco del musical “Hamilton” que se disculpe por “acosar” a su vicepresidente, Mike Pence, en la función del viernes, cuando los actores le sorprendieron con un mensaje: el “Estados Unidos diverso” teme a su Gobierno.

“Nuestro futuro vicepresidente Mike Pence fue acosado anoche por el elenco de Hamilton, bajo la luz de las cámaras. ¡Esto no debería pasar!”, escribió hoy Trump en su cuenta de Twitter.

“El teatro debe ser siempre un lugar seguro y especial. El elenco de Hamilton fue muy grosero anoche con un hombre muy bueno, Mike Pence. ¡Pidan perdón!”, añadió en otro mensaje.

Pence, que no suele entrar en polémicas, no ha reaccionado por el momento.

El elenco del musical “Hamilton” sorprendió al vicepresidente electo con un duro mensaje político al término de su función: el “Estados Unidos diverso” teme al Gobierno Trump.

Pence, que lidera el equipo de transición del magnate, se escapó el viernes por la noche a Broadway para ver uno de sus musicales más aclamados de todos los tiempos, pero se convirtió en protagonista involuntario.

El vídeo del diverso reparto de “Hamilton” en pie al final de la función dirigiéndose a Pence en nombre de los millones de personas “alarmadas y nerviosas” ante la Presidencia de Trump es hoy uno de los temas más compartidos en Twitter y otras redes sociales.

“Nosotros, señor, nosotros somos el Estados Unidos diverso que está alarmado y nervioso por que su nuevo Gobierno no nos proteja, no proteja a nuestro planeta, a nuestros hijos, a nuestros padres, o no defienda y mantenga nuestros derechos inalienables”, dijo a Pence desde el escenario el actor afroamericano Brandon Victor Dixon.

“Realmente esperamos que este espectáculo le haya inspirado a defender nuestros valores estadounidenses y a trabajar por todos nosotros”, añadió, seguido de entusiasmados vítores y aplausos del público.

Pence estaba ya saliendo cuando el actor comenzó su mensaje pero lo escuchó desde el pasillo, explicó un portavoz del musical al diario The New York Times.

A su llegada al teatro, el vicepresidente electo había recibido sonoros abucheos aunque también algunos gritos de apoyo, como puede apreciarse en los vídeos que compartieron algunos espectadores en las redes sociales.

El mensaje de “Hamilton” tiene especial simbolismo porque es un musical provocativo que cuenta la historia del nacimiento de Estados Unidos dando énfasis a la idea de “país de inmigrantes” y con actores blancos e hispanos en los papeles de Alexander Hamilton, George Washington y otros fundadores de la nación.