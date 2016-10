ÚLTIMA HORA: Trump no piensa renunciar y dice que está teniendo un apoyo “increíble”

El candidato republicano Donald Trump afirmó hoy que no tiene ninguna intención de renunciar a su lucha por la Casa Blanca y aseguró que está teniendo un apoyo “increíble”.

“Hay cero posibilidades de que vaya a renunciar”, dijo Trump en una entrevista al periódico The Wall Street Journal, en la que niega que su campaña esté “en crisis” y asegura que el apoyo que está teniendo es “increíble”.

El magnate neoyorquino tuvo que salir este viernes a pedir disculpas por unas polémicas declaraciones que hizo en 2005 en las que narra cómo abusa de las mujeres, aunque matizó que se trata tan solo de “palabras”

Trump tells WSJ ‘I never give up’ and that he is getting ‘unbelievable’ support https://t.co/dndNVrAGH8

— Wall Street Journal (@WSJ) 8 de octubre de 2016