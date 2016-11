¿Trump no confía en Melania? Esta imagen en la casilla se volvió viral (FOTO)

¿Estaba cerciorándose que su propia esposa votara por él? Una imagen donde se observa a Donald Trump “espiando” a Melania, se ha vuelto viral en redes sociales.

En la fotografía se puede ver al candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, viendo de “reojo” el voto de su pareja.

Rápidamente la foto fue aprovechada por los usuarios con el mensaje “cuando no confías ni en tu esposa”.

Fue apenas un segundo y aunque tal vez las intenciones del candidato no hayan sido las de controlar a Melania, los usuarios de Twitter y los medios digitales no desaprovecharon esa oportunidad.

“Esta imagen lo dice todo”, escribió en su cuenta Amanda Marcotte, mientras que otro dijo: “Es como cuando no estudiaste en todo el semestre pero sabes que este examen es el único que cuenta para tu nota final”, bromeó el portal de BuzzFeed.

El candidato republicano depositó su voto en un centro electoral de Manhattan, y dijo: “Todo pinta bien, las cosas están saliendo muy bien. Si no gano, lo consideraré un tremendo desperdicio de tiempo, energía y dinero”, dijo a la cadena Fox.

Además de Melania, lo acompañaron su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner.



Por otra parte el candidato fue abucheado a su llegada, cuando bajó de una camioneta de inmediato se escucharon una serie de abucheos por parte de manifestantes que lo esperaban.

Donald Trump arrives to vote. Follow the latest #Electionday coverage: https://t.co/We4IPX7q6v https://t.co/MNETuQcf81

En la casilla, se dio tiempo de saludar a saludar a un niño y comprarle una galleta, misma que entregó a su esposa; le preguntó al niño el costo, que era de un dólar, y le dio un billete de una denominación desconocida al pequeño:”te daré esto, para que tengas un poquito de ganancia. Pásalo bien, ¿de acuerdo?”.

JUST IN: Donald Trump arrives at polling place to cast his vote https://t.co/GuRgvsUpgG #ElectionDay #CNNElection https://t.co/AQkbn7Okye

— AHS Fanclub (@AHS_Activity) 8 de noviembre de 2016