¿Trump manda indirecta a Slim?

Después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, volviera a criticar hoy a dos de los diarios más prominentes del país, The New York Times y The Washington Post, en un nuevo ataque contra los medios, a los que tilda de “deshonestos”, muchos consideraron que era una “indirecta” hacia el magnate Carlos Slim.

El magnate neoyorquino dijo: “El fallido @nytimes se ha equivocado sobre mí desde el principio. Dijo que perdería las primarias, después las elecciones generales. ¡NOTICIAS FALSAS!”, escribió Trump y remató diciendo que alguien responsable debía comprar al rotativo más importante del mundo.

Esto se da en el marco de la conferencia de prensa del magnate mexicano, Carlos Slim, donde dijo que Trump no era lo que parecía, que solo quería negociar y que sus medidas eran una oportunidad para México. Como se sabe Carlos Slim es el accionista principal del New York Times, informó el portal de SDP Noticias.

Somebody with aptitude and conviction should buy the FAKE NEWS and failing @nytimes and either run it correctly or let it fold with dignity!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de enero de 2017