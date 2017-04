Trump: He traído un “cambio profundo” a Washington

El presidente Donald Trump conmemoró el sábado su día número 100 en la Casa Blanca asegurando que había traído un “cambio profundo” a Washington y reafirmando que su “única lealtad” es para con sus gobernados. Sin embargo esta declaración contrasta con la prensa estadounidense, quien lo define como un verdadero caos.

Medios como The Wall Street Journal, The New York Times, Los Ángeles Times, USA Today, criticaron en sus editoriales su toma de decisiones y cambios drásticos en sus posiciones.

A pesar de todo, el presidente durante un viaje previsto por la tarde a Pennsylvania, uno de los estados que impulsaron su inesperada victoria, planeaba firmar un decreto para ordenar al Departamento de Comercio y al representante comercial que realicen un estudio de los acuerdos comerciales del país.

El objetivo es determinar si Estados Unidos recibe un trato justo por parte de sus socios comerciales y la Organización Mundial de Comercio, un organismo de 164 países miembros.

Looking forward to RALLY in the Great State of Pennsylvania tonight at 7:30. Big crowd, big energy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de abril de 2017

Trump visitaba la fábrica de herramientas Ames de Camp Hill, Pennsylvania, que fabrica palas desde 1774, y luego realizar un acto de campaña en Harrisburg, la capital estatal.

Durante la semana, Trump había expresado su intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá y revisar un tratado de comercio con Corea del Sur, en el que Estados Unidos tiene un importante déficit.

“Desde el primer día de mi gobierno, me he regido por una idea sencilla: mi única lealtad es para con ustedes, nuestros ciudadanos maravillosos”, dijo Trump en su mensaje semanal por radio e internet. “Juntos estamos viendo que se pueden alcanzar grandes logros cuando ponemos en primer término al pueblo estadounidense. Por eso retiré a Estados Unidos de la Sociedad Transpacífica. Ese día fue un punto de inflexión para nuestra nación. Avisó a los países de este mundo que la traición al trabajador estadounidense había terminado”.

Dijo que “en apenas 14 semanas, mi gobierno ha traído un cambio profundo a Washington”.

Los decretos a firmar el sábado sería los números 31 y 32, mucho más que cualquier otro presidente en sus primeros 100 días desde la Segunda Guerra Mundial. Durante la campaña, Trump fustigó al entonces presidente Barack Obama por utilizar ese poder, que no requiere la aprobación del Congreso.

Esta declaración de sus 100 días de gobierno, contrasta con lo que confesó ayer, al revelar que no esperaba que el trabajo de presidente de Estados Unidos iba a ser tan difícil, y dijo echar de menos su vida de magnate en Nueva York.

“Quería mi vida anterior, tenía tantas cosas…” rememoró en una entrevista con Reuters. “Esto es mucho más trabajo que en mi vida anterior. Pensé que iba a ser más fácil”, afirmó.

En otra entrevista con el diario “Finantial Times”, el reportero que lo entrevistó se percató de que el presidente tiene en la mesa un botón rojo, le preguntó para qué servía. “Todos se ponen un poco nerviosos cuando lo oprimo”, señaló Trump, dado que en el imaginario está el botón para lanzar armas nucleares. Sin embargo, el que vio el reportero sólo sirve para llamar a sus asistentes para que le lleven un vaso de Coca-Cola, única bebida que consume.

Entre las cosas que extraña de su vida como multimillonario en Nueva York están el que si antes no tenía privacidad, ahora es nula, y el conducir. “Estás en tu pequeña burbuja, porque tienes tanta protección que realmente no puedes ir a ningún lado… Me gusta conducir. No puedo hacerlo más”, describió.

Aun así, se dijo satisfecho de sus primeros 100 días de gobierno, que se cumplen este sábado. “Vamos terriblemente bien, hemos hecho muchas cosas”, dijo.

La tarde de este viernes, Trump se dio uno de los baños de masas que tanto le gustan, en la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), el lobby más importante en ese ámbito. Se convirtió en el primer presidente en participar en esa convención desde Ronald Reagan, ante un grupo que invirtió 14 millones de dólares para ayudarle en las elecciones.

Ante ellos, volvió al clásico discurso de campaña y no pudo reprimir volver a sus grandes temas como el muro que quiere construir en la frontera con México. “Construiremos el muro, no importa cuánto baje la cifra [de cruces de migrantes en la frontera] ni cuánto suba. No lo duden”, aseguró a sus seguidores, que lo vitorearon sin cesar.

“Necesitamos ese muro para detener el tráfico de personas, para detener las drogas, para detener a las personas malas”, insistió, no sin reconocer que probablemente no se podrá construir una barrera física a lo largo de toda la frontera, sino en tramos.

Este viernes, el jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector del Valle del Río Grande, en Texas, Manuel Padilla, dijo que EU reforzará aún más la seguridad en la frontera sur para reducir las amenazas y así combatir problemáticas como el narcotráfico, la migración irregular y el tráfico de personas. Según él, el reforzamiento de la seguridad en California, San Diego y Tijuana ha sido exitoso.

En su discurso ante la ANR, que se realizó en Atlanta, Georgia, Trump dijo a los amantes de las armas “tienen un amigo” en la Casa Blanca tras “el asalto de ocho años contra sus derechos”, en referencia a la presidencia del demócrata Barack Obama y prometió defender la Segunda Enmienda. “Como presidente, nunca interferiré en el derecho del pueblo a portar armas”, sentenció.