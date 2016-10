‘Trump ganará’, insiste profesor que ha predicho las elecciones de los últimos 30 años y nunca ha fallado

El mes pasado ya lo había predicho: Donald Trump ganará las elecciones presidenciales en noviembre próximo. Ahora, a pesar de todos los escándalos que han rodeado al candidato republicano, el profesor Allan J. Litchman insiste en que el magnate se llevará la victoria.

Según publica The Washington Post, el renombrado profesor de historia de la American University ha tratado de convertir el arte de predecir las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, en una verdadera ciencia.

Para ello Litchman, según el mismo The Washington Post, se basa en un sistema de 13 claves, que responden a las preguntas de “verdadero/falso”, con relación al actual gobierno. Si seis o más de estas preguntas responden con un “falso”, el partido en el poder perderá invariablemente la elección presidencial.

Litchman ha sido entrevistado en varias ocasiones por el mencionado diario y en la última, que fue el mes pasado, había pronosticado una victoria de Trump.

A un mes de distancia y tras una serie de eventos que sacudieron a la campaña presidencial, se esperaría que el pronóstico cambiara, pero no fue así.

“Al principio, las claves no fueron concluyentes. Es decir, hay que recordar, seis o más y el partido en el poder es el vaticinado perdedor. Y por algún tiempo, hubo cinco claves en contra de los demócratas en ejercicio”, dijo

Litchman al Washington Post. “Y desde ese momento, como hemos comentado la última vez, la sexta clave se ha vuelto contra los demócratas… esa es una gran señal de descontento con el partido que tiene la Casa Blanca”, agregó el profesor.

Mucha gente vería los acontecimientos del último mes: la cinta de Access Hollywood obtenida por The Washington Post, los debates presidenciales y los cambios en el sondeo, y pensaría que esto tendría que mover las claves de alguna manera.

“Los problemas graves y sin precedentes de Donald Trump, con sospechas de asalto sexual y con diez o más mujeres que salen y dicen: ‘sí, eso es exactamente lo que hizo’, esto es sin precedentes. Pero eso no cambia una clave”, dice contundente Litchman al Post.

Litchman opina que “esta elección tiene el potencial para romper los límites normales de la política estadounidense y restablecer todo, incluso, tal vez, restablecer las claves de la Casa Blanca. Mira, yo no soy un psíquico. No veo en una bola de cristal. Las claves se basan en la historia. Y están basadas en una gran cantidad de cambios en la historia, son muy robustos. Sin embargo, puede llegar un momento en que el cambio es tan catastrófico que cambia los fundamentos de la forma en que hacemos nuestra política, y esta elección tiene el potencial – que no sabemos todavía, pero tiene el potencial”.

¿Cómo logra predecir?

El sistema para predecir el resultado de la elección se mantiene alejado de las encuestas, los mapas del colegio electoral y las historias de los candidatos a favor de una más amplia evaluación histórica, según explica The Washington Post en su artículo.

Las 13 claves son un histórico sistema de predicción que se basa en el estudio de todas las elecciones presidenciales desde 1860 hasta 1980, y desde entonces Litchman lo ha utilizado de forma prospectiva para predecir, a menudo mucho antes de tiempo, los resultados de todas las ocho elecciones de 1984 a 2012.

Las claves básicamente evalúan la solidez y el rendimiento del partido que tiene la Casa Blanca. Hay 13 claves. Una respuesta de verdadero en estas preguntas de verdadero/falso siempre favorece la reelección del partido en el poder. Y si seis o más de las 13 claves son falsas, el partido en el poder, el partido que tiene la Casa Blanca, es el pronosticado perdedor, cualquiera de seis o más.