Trump felicita a Pérez y dice que su elección es buena para los republicanos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, felicitó hoy al nuevo presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), el hispano Tom Pérez, y consideró que traerá beneficios al Partido Republicano, en alusión a la afinidad de Pérez con el ala tradicional de los demócratas.

“Felicidades a Thomas Perez, que acaba de ser nombrado presidente del DNC. No podría estar más feliz por él o por el Partido Republicano”, dijo hoy Trump en la red social Twitter.

Trump ha asegurado en varias ocasiones que, en las elecciones de noviembre, consiguió captar el voto del descontento de los simpatizantes del senador progresista Bernie Sanders, que se enfrentó en las primarias demócratas a Hillary Clinton, percibida como parte de la vieja guardia del Partido Demócrata.

Congratulations to Thomas Perez, who has just been named Chairman of the DNC. I could not be happier for him, or for the Republican Party!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de febrero de 2017