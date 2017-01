Trump encuentra otra opción para que México pague el muro

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que buscará que el Gobierno de México pague por la construcción de un muro en la frontera común dentro de una eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).

De esta forma, pondrá en una encrucijada al gobierno mexicano, pues en diversas ocasiones han reiterado la importancia que tiene para ellos, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC).

Sin embargo el TLC, insistió el presidente electo de Estados Unidos, nunca debió firmarse.

“Vamos a lograr un mucho mejor acuerdo. Es un acuerdo que nunca debió firmarse”, dijo en entrevista con The New York Times.

“Será parte de todo esto”, respondió Trump a pregunta directa sobre vincular las negociación del TLC con el pago del muro.

Horas después de afirmar vía la red social Twitter que México reembolsaría por el gasto del muro, algo que el Gobierno mexicano ha negado tajantemente, Trump vinculó de nuevo dicho pago a una eventual renegociación del TLC, otra de sus propuestas durante la campaña presidencial de 2016.

“Vamos a lograr un mucho mejor acuerdo. Es un acuerdo que nunca debió firmarse”, dijo Trump.

De acuerdo con la entrevista con el diario neoyorquino, Trump aseguró que el Congreso de Estados Unidos tendría que pagar primero por la inversión de construir el muro en su frontera sur, pues las negociaciones comerciales con México en torno al TLC llevarían tiempo para poder concretarse.

“Sería para acelerar el proceso”, explicó Trump al Times refiriéndose al uso de dinero estadounidense.

Durante su campaña presidencial, Trump indicó que pediría a México un pago único de entre cinco mil millones a diez mil millones de dólares por el muro que correría a lo largo de la frontera de 3 mil 200 kilómetros, o de lo contrario bloquearía millones de dólares en remesas de mexicanos en Estados Unidos.

Posteriormente su equipo sugirió que, para agilizar su construcción, inicialmente Estados Unidos lo pagaría, pero México reembolsaría el monto total después. Para aclarar que forzará el pago de los gastos del muro por parte de México, Trump contactó directamente al diario neoyorquino.

“Vamos a obtener un reembolso. Pero no quiero esperar tanto: Uno empieza y luego obtiene el reembolso”, explicó.

Ayer se reveló que ante la posible oposición del Congreso estadounidense para construir el muro, el Presidente electo podría valerse de la ley vigente, Ley de Cerco Seguro.

La actual legislación autoriza la instalación de un cerco y de dispositivos tecnológicos a lo largo de la frontera sur del país.

Ya se ha construido la mayor parte de los mil 125 kilómetros de cerco que autorizaba la norma.

Días después de ganar la elección, su compañero de fórmula, el Vicepresidente electo Mike Pence, ya había adelantado que el pago por el muro se incluiría en la renegociación del tratado comercial.

Con un costo total aún indeterminado pero valuado en miles de millones de dólares, el aún Secretario de Estado de EU, John Kerry, aseguró ayer no ver forma en que México pudiera acceder a pagar el muro.

“Ellos (México) han dicho que no van a pagar por eso. Ellos no van voluntariamente a contribuir y pagar por algo en lo que no están de acuerdo.

“Supongo que ellos (el equipo de Trump) pueden crear algo y hacer la pantalla que (México) lo está haciendo”, dijo Kerry en entrevista con ABC News.

Al interior del Capitolio, la mayoría republicana está discutiendo ya la mejor forma de financiar la construcción de una barrera –ya sea un muro o una valla– pero existe desacuerdo, pues algunos congresistas exigen que la multimillonaria obra no aumente el déficit presupuestal.

Durante la campaña, Trump habló de incautar remesas de los migrantes mexicanos, aumentar el costo de las visas, y recortar la ayuda bilateral de EE.UU. a México, como medidas para financiar la construcción del muro.

En noviembre pasado, un memorando filtrado a medios por parte del equipo de transición aseguró que Trump emplazaría a México y Canadá a aceptar una renegociación del TLC lanzado en 1994 a más tardar en agosto de este año, pues de lo contrario forzaría a EU a salir del acuerdo definitivamente.