Trump dice que no mezclará sus negocios con la presidencia

Trump parece cambiar posición sobre clima. Además dio a entender que no mezclará sus negocios con la presidencia.

El presidente electo Donald Trump admitió que “hay alguna relación” entre la actividad humana y el cambio climático.

En declaraciones al New York Times el martes, Trump aseguró que “tener aire limpio es sumamente importante” y que mantendrá la mente abierta sobre si Estados Unidos debe retirarse de un acuerdo internacional para frenar el calentamiento global.

Tales declaraciones marcan un agudo contraste con sus aseveraciones anteriores de que el cambio climático no es más que una farsa.

Según el Times, Trump declaró: “Creo que hay alguna relación, alguna. Depende de cuánto”.

Además el presidente electo, Donald Trump, restó hoy importancia a los potenciales conflictos de intereses entre sus negocios y su gestión en la Casa Blanca y aseguró que la ley está de su parte.

“La ley está totalmente de mi lado, el presidente no puede tener un conflicto de intereses”, apuntó Trump en una entrevista con periodistas de The New York Times, de la que el diario publicó extractos en directo.

En los últimos días, numerosos medios de comunicación, analistas y expertos han expresado su preocupación por la posibilidad de que los intereses privados del magnate neoyorquino, que incluyen muchos en el extranjero, puedan interferir en su papel al frente del país.

“Mi empresa es muy poco importante para mí en comparación con lo que estoy haciendo”, dijo Trump, que dio a entender que quiere desvincularse progresivamente de sus negocios para atender la Casa Blanca, aunque no aclaró la fórmula que utilizará.

Su equipo ha explicado en los últimos días que la idea es que el presidente electo ceda el control de su empresa a sus hijos.

Hoy, en todo caso, Trump insistió en que nada le impediría seguir ocupándose de sus intereses.

“En teoría, podría dirigir perfectamente mi negocio y dirigir perfectamente el país”, apuntó, aunque dejó claro que esa no es su intención.

Además, Trump se mostró molesto con el escrutinio y señaló que algunos querrían que nunca más viese a su hija Ivanka, al tiempo que descartó la opción de deshacerse de su compañía, argumentando que es “muy difícil” por sus “propiedades inmobiliarias”.

Al mismo tiempo, admitió que su victoria en las elecciones ha favorecido a su marca y dijo que “probablemente” el hotel que tiene en Washington es ahora “un activo más valioso” que antes de los comicios.

Las preocupaciones sobre el posible uso por parte de Trump de la Casa Blanca para favorecer sus negocios ganaron fuerza hoy, después de que el Times publicase que el presidente electo pidió en los últimos días al líder interino del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), Nigel Farage, que se oponga a un proyecto de energía eólica marítima previsto en las inmediaciones de uno de sus campos de golf en Escocia.

En la entrevista posterior con el periódico, Trump no lo negó, señalando: “Puede que lo mencionase”. (con información de EFE y AP).