Trump da la mano a Teresa May y el gesto se vuelve viral (VIDEO)

Olvidó ser caballeroso con Melania al llegar a la Casa Blanca, pero a la primera ministra británica, Teresa May, el presidente Donald Trump sí la tomó de la mano para ayudarle en su camino por los pasillos, por lo que esas imágenes ya han dado la vuelta al mundo.

Y es que los medios de comunicación británicos e internacionales, han difundido el video en el que se ve al presidente americano junto a la primera ministra británica caminando sonrientes por los pasillos de la Casa Blanca, y cuando tienen que bajar un escalón, él la toma de la mano para ayudarla.

Donald Trump briefly holds Theresa May’s hand to help her along the colonnade pic.twitter.com/cbDMfNVqVP — Daniel Sandford (@BBCDanielS) 27 de enero de 2017

El sitio mexicano de noticias Sin Embargo, afirma que de las fotos de aquel momento se puede presuponer que se trató de un gesto de galantería del presidente para ayudar a May a bajar la pendiente, lo que mostraría la cercanía de ambos mandatarios. Así lo explicó también la portavoz de May, que afirmó que se trató de un “gesto caballeroso” de Trump, según reportaron medios británicos.

Otra versión mucho más insólita de lo ocurrido presupone que, en realidad, no es Trump quién sostiene la mano de May, sino al revés. Es decir, que habría sido la primera ministra quién ayudó al presidente a bajar la rampa. En este sentido, el diario The Telegraph cita una fuente en el Gobierno de EE.UU. que afirma que Trump padece fobia a las escaleras y pendientes.

Más allá de este debate, lo más curioso del video tal vez sea la forma con la que Trump puso fin al “apretón de manos”: dándole a May dos palmaditas con la mano derecha para que lo suelte.