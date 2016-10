Trump cuestiona lealtad de Hillary Clinton a su esposo

Donald Trump dio a entender que Hillary Clinton le fue infiel a su esposo, el expresidente Bill Clinton.

La declaración la hizo durante un mitín político en Manheim, Pennsylvania.

“La única lealtad de Hillary Clinton es hacia sus contribuyentes y consigo misma”, dijo Trump antes de hacer la declaración más polémica.

“Yo no creo que ni siquiera sea leal a Bill, si quieren saber la verdad”.

El mensaje fue secundado por un grito por parte la audiencia.

El candidato aprovechó el momento para seguir atacando a la demócrata

“Nunca ha hecho nada que valga la pena. Nunca. Su único legado es muerte, una tremenda pérdida financiera y fracasos. Sus políticas no han llevado al desastre en Irak, Libia y Siria.

An unfaithful person “thinks” everyone is the same, thereby justifying/rationalizing own actions. #CheaterDonniehttps://t.co/21Iq160dnZ?

— Hillary 2016! (@Elmiregaf) 2 de octubre de 2016