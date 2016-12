Trump critica a otra fábrica de Indiana

Donald Trump está criticando a otra fábrica de Indiana que tiene planes de despedir a sus trabajadores y mover sus operaciones a México.

El viernes por la noche Trump tuiteó: “Rexnord de Indiana se está trasladando a México y más bien cruelmente está despidiendo a sus 300 trabajadores. Esto está pasando en todo el país. ¡No más!”

Rexnord opera una fábrica de rodamientos cerca de la planta de Carrier en Indianápolis, donde Trump el jueves promocionó un acuerdo para salvar cientos de empleos a cambio de unos siete millones de dólares en exenciones de impuestos y concesiones por parte del estado.

Trump les dijo a los trabajadores de la planta de Carrier, que producen aparatos de aire acondicionado: “Las compañías ya no van a irse de Estados Unidos sin enfrentar consecuencias por ello”.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de diciembre de 2016