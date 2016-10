Trump critica a Michelle Obama

Por primera vez en campaña Donald Trump criticó a la primera dama de Estados Unidos, luego del discurso de Michelle donde criticó la actitud del republicano hacia las mujeres.

De acuerdo al Daily Mail, Trump considera que tanto el presidente como su esposa invierten todo su tiempo haciendo”campaña” a favor de Hillary Clinton”.

“Veo lo mucho que la primera dama le agrada Hillary, pero no fue ella (Michelle) la que una vez dijo que si no puedes cuidar de tu casa, no puedes cuidar de la Casa Blanca o del país”, dijo el magnate.

La crítica la hizo durante un mitín realizado a inicios de semana en Carolina del Norte.

Michelle Obama utilizó una linea similar, cuando Barack Obama hacía campaña contra Hillary Clinton en el 2007 y el 2008.

Ella utilizaba la linea para recordar que siempre acomodaba su agenda para cuidar de sus hijas y se aseguraba personalmente de que se acostaran durante los viajes de campaña.

“Nosotros siempre adjustamos nuestras agendas para asegurarnos que nuestras hijas están primero, mientras él (Obama) viaja, yo hago viajes de un día”, dijo en uno de sus discursos