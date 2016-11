Trump critica a Clinton por recuento y afirma que también ganó el voto popular

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, reclamó hoy que también ganó el voto popular a la candidata demócrata Hillary Clinton, “si se deducen las millones de personas que votaron ilegalmente” en los comicios del pasado 8 de noviembre.

“Además de ganar de manera aplastante en (el sistema de) Colegio Electoral, gané en el voto popular si se deducen las millones de personas que votaron ilegalmente”, escribió Trump en su cuenta de Twitter en referencia al recuento de votos en tres estados a petición de la candidata del Partido Verde, Jill Stein.

En los comicios del día 8, Trump se impuso debido al sistema del Colegio Electoral en el que cada estado adjudica al ganador de la demarcación territorial un número de compromisarios estimado conforme a su peso demográfico, aunque Clinton le superó en dos millones de votos, según los datos más recientes.

En su mensaje, Trump no ofrece pruebas de las supuestas irregularidades que denuncia tuvieron lugar en la votación, aunque aseguró que para él hubiera sido “mucho más fácil” ganar el voto popular de haber limitado su campaña a tres o cuatro estados.

“Si hubiera hecho campaña en tres o cuatro estados en lugar de los quince que visité (…) hubiera ganado incluso mucho más fácil y convicentemente (pero los estados pequeños están olvidados”, agregó.

Los mensajes del presidente electo son continuación a una serie de tuits que envió horas antes y en los que advirtió de que el recuento de los votos en al menos tres estados, a los que se ha sumado la campaña de Clinton, “no cambiará nada” los resultados.

Trump recordó que tras las elecciones Clinton lo llamó y le “admitió la derrota” “justo antes” de su discurso de victoria, que posteriormente llamó a sus seguidores a “aceptar los resultados y mirar hacia el futuro”.

“Se gastará demasiado tiempo y dinero” con el recuento para obtener “el mismo resultado”, enfatizó el presidente electo.

Esta es la primera vez que Trump denuncia que en las elecciones hubo votos ilegales a favor de su rival demócrata, después de que durante la campaña reiterase que los comicios estaban “amañados” y no se comprometiese a aceptar los resultados en caso de perder.

Según los últimos datos disponibles, la candidata demócrata superó a Trump en dos millones de votos, al obtener 64,22 millones, frente a los 62,21 millones del empresario, lo que sitúa el porcentaje total de votos en un 48,1 % para la ex secretaria de Estado frente a un 46,6 % para su rival republicano.

La campaña de la candidata del Partido Verde lanzó el pasado miércoles una iniciativa de recaudación de fondos para financiar un recuento de votos en Wisconsin, Pensilvania y Michigan, estados en los que Trump ganó a Clinton por un estrecho margen.

Wisconsin, donde Trump se impuso a Clinton por poco más de 20.000 votos, anunció el viernes que hará un recuento en respuesta a la petición de Stein y a otra del candidato independiente Rocky Roque De La Fuente.

De acuerdo con la campaña de la candidata Verde, hay pruebas “convincentes” de “anomalías” en la votación en los tres estados mencionados y, por ello, hay que verificar fundamentalmente los resultados de los condados que dependen de máquinas de sufragio electrónicas.

La campaña de Clinton respaldó este sábado la decisión de las autoridades de Wisconsin de llevar a cabo el recuento, pese a que dijo no haber detectado irregularidades en las elecciones, y anticipó que también apoyará las revisiones en Pensilvania y Michigan si el Partido Verde, como ha anticipado, las solicita formalmente.

Este sábado Trump ya había emitido un comunicado en el que calificó de “estafa” del Partido Verde el “ridículo” recuento, y denunció que Stein lo que persigue verdaderamente con esto es “llenar sus arcas con dinero”.

In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de noviembre de 2016

It would have been much easier for me to win the so-called popular vote than the Electoral College in that I would only campaign in 3 or 4– — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de noviembre de 2016

states instead of the 15 states that I visited. I would have won even more easily and convincingly (but smaller states are forgotten)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de noviembre de 2016

Y mientras Trump se esforzaba por cubrir los cargos en política exterior y seguridad nacional de su gabinete, un colaborador de alto rango expresó asombro de que el candidato presidencial republicano de 2012 Mitt Romney siga en carrera para el puesto de secretario de Estado después de haber cuestionado durante toda la campaña el carácter, intelecto e integridad de Trump.

Por otro lado, el senador federal de Vermont, Bernie Sanders, un adversario de Clinton durante las elecciones primarias demócratas quien se volvió su aliado para la elección general, dijo: “Nadie espera que haya un cambio profundo, pero no tiene nada de malo realizar el proceso”.

Trump tenía planeado regresar a Nueva York el domingo después de pasar el fin de semana del Día de Acción de Gracias en su residencia de West Palm Beach. Su equipo de transición dijo que el presidente electo agendó una serie de reuniones para el lunes con prospectos para su gobierno.

Entre los puestos que aún tiene por llenar Trump están el de encargado del Departamento de Estado. El domingo surgió nuevamente la división interna al respecto cuando la asesora Kellyanne Conway manifestó su preocupación respecto a la posibilidad de que Romney obtenga un cargo tan significativo.

Los partidarios de Trump “se sienten un poco traicionados de que se pueda llevar allá a Romney después de todo lo que hizo”, subrayó Conway. “Ni siquiera sabemos si votó por Donald Trump. Él y sus asesores sólo fueron terribles hacia Donald Trump durante un año”. Conway agregó que ella solo refleja “lo que dice la base popular”. (Con información de EFE y AP).