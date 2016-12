Trump comete error ortográfico en tuit sobre China

Trump acusó a China de robar un dron militar estadounidense pero su mensaje tenía un error ortográfico que provocó que el mensaje fuese borrado de la cuenta del presidente electo.

En un tuit publicado en la mañana del sábado, el presidente electo dijo que

“China robó un dron de la marina estadounidense en aguas internacionales y que se lo llevo a su país en un acto sin “presidente” (traducción de “unpresident” cuando quiso decir “unprecedent” o sin precedente).

De acuerdo al Daily Telegraph, el tuit, con error incluido, de hecho fue un acto “sin precedente”, ya que normalmente el presidente electo espera el traspaso de poderes antes de tocar temas sensitivos, como las tensas relaciones entre dos superpotencias como Estados Unidos y China.

