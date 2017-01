Trump cambia planes para el día de Martin Luther King tras atacar a icóno de loe derechos civiles

El presidente electo, Donald Trump habría cambiado sus planes de visitar el Museo Smithsoniano de la historia afroamericana, en conmemoración del día de Martin Luther King, informó ABC News.

La información surge luego de responder a uno de sus críticos, el icono de los derechos civiles y congresista afroamericano John Lewis.

La cadena de noticias ABC News publicó una noticia el sábado donde anunciaba la visita de Trump al museo, sin embargo en la mañana del domingo, la cadena publicó otro tuit en el que citaba a oficiales del período de transición, en el que indica que ya no irá por “dificultades de agenda”.

Trump publicó un tuit el sábado, en el que rechazó los comentarios de Lewis, quien considera que Trump “no es un presidente legítimo”, debido a la interferencia rusa en las elecciones.

Trump publicó en redes sociales que el congresista “debería pasar más tiempo arreglando y ayudando a su distrito, “el cual está en una horrible situación y cayéndose a pedazos”.

El demócrata Lewis, representa al distrito quinto de Georgia, que incluye una buena porción de la ciudad de Atlanta y con una mayoría de afroamericanos.

Lewis es una leyenda viviente en la lucha por los derechos civiles junto a su amigo Martin Luther King Jr. Ambos participaron en las marchas por los derechos de los afroamericanos, entre ellas Selma, que inspiró una película que fue nominada al Óscar.

De acuerdo a ABC, Lewis fue padre de la legislación que hizo posible la creación del Museo Smisoniano de la historia afroamericana, el cual nació en 1988, luego de una ley emitida por la administración de George W. Bush.

