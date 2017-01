Trump ataca a respetado legislador demócrata que lo criticó

Donald Trump atacó el sábado al congresista y veterano activista de los derechos civiles John Lewis por cuestionar la legitimidad de la victoria del multimillonario en las elecciones presidenciales, lo que intensificó una disputa con el legislador afroestadounidense días antes del feriado nacional en honor a Martin Luther King Jr. y cuando el primer presidente negro de Estados Unidos se apresta a concluir su período.

Trump dijo el sábado en Twitter que el demócrata Lewis “debería pasarse más tiempo arreglando y ayudando a su distrito, que está en pésima forma y desplomándose (por no hablar de que está infestado de delincuentes), en lugar que quejarse falsamente de los resultados electorales”.

Congressman John Lewis should finally focus on the burning and crime infested inner-cities of the U.S. I can use all the help I can get!

