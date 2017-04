Trump asiste a iglesia y afirma que ‘ejército se está volviendo más fuerte’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su esposa, Melania, y dos de sus hijos asistieron hoy a un oficio religioso con motivo del domingo de Pascua en una iglesia episcopal en Palm Beach (Florida) y además dejó claro que las fuerzas armadas están más fuertes: “nuestro ejército está construyendo y se está volviendo más fuerte que nunca. ¡Francamente, no tenemos elección!”, escribió en lo que sería su primera reacción sobre el lanzamiento fallido de un misil el sábado por parte de Corea del Norte.

Our military is building and is rapidly becoming stronger than ever before. Frankly, we have no choice!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de abril de 2017