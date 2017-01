Trump arremete contra el congresista y líder de derechos civiles John Lewis

El presidente electo Donald Trump arremetió hoy contra el congresista demócrata por Georgia y reconocido líder por la defensa de los derechos civiles, John Lewis, al que pidió que se dedicara a los asuntos de su distrito en vez de poner en duda los resultados electorales.

En una serie de comentarios en la red social Twitter, el mandatario electo, que tomará posesión del cargo el 20 de enero en Washington, acusó a Lewis de solo “hablar, hablar y hablar”.

“El congresista John Lewis debería pasar más tiempo en arreglar la horrible situación de su distrito, que se está hundiendo (por no mencionar que está infecto de crimen) en vez de quejarse falsamente por los resultados electorales. Es todo hablar, hablar, hablar. No hay acción ni resultados. Triste!

(sic)”, escribió Trump.

Congressman John Lewis should spend more time on fixing and helping his district, which is in horrible shape and falling apart (not to……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de enero de 2017