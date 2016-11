Trump anuncia su intención de retirar a EEUU del TPP (VIDEO)

El presidente electo, Donald Trump, anunció hoy su intención de retirar a este país del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), que calificó como un “desastre potencial” para Estados Unidos, además en el plano migratorio, dijo que investigará todos los abusos de programas de visas que socavan las oportunidades de los trabajadores estadounidenses.

Trump, quien durante su campaña ya había expresado su oposición a este tratado, dijo que cuando asuma la Casa Blanca, en enero próximo, buscará negociar “tratados comerciales bilaterales justos” que generen empleos para el país.

El TPP, una iniciativa que ha sido impulsada por el presidente Barack Obama, no ha sido ratificado todavía por el Congreso de Estados Unidos, donde ha encontrado una fuerte oposición de parte de los legisladores republicanos.

El presidente electo dio cuenta de esta decisión en un video de dos minutos y medio que fue anunciado horas antes y que recoge algunas de las medidas que dará a conocer cuando asuma la Presidencia, el próximo 20 de enero.

