Hillary Clinton le pide a Trump que tome acciones contra el antisemitismo

Antes de que Trump emitiera unas palabras contra el antisemitismo, la excandidata demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton le envió un mensaje al presidente a través de Twitter, donde le pidió a todo el mundo “comenzando con @POTUS (acrónimo del presidente)”, a denunciar las “preocupantes” amenazas sufridas por los centros judíos.

Clinton, que se había mantenido al margen de algunas acciones políticas de Trump, condenó la reciente serie de incidentes antisemitas “preocupantes” y pidió la acción ante todo del presidente. “Las amenazas a los centros comunitarios judíos, la profanación del cementerio y los ataques online son muy preocupantes y necesitan ser detenidos”, escribió en Twitter.

JCC threats, cemetery desecration & online attacks are so troubling & they need to be stopped. Everyone must speak out, starting w/ @POTUS.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 21 de febrero de 2017