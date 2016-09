Tren choca en plena hora pico contra estación en Nueva Jersey (VIDEO)

Un tren chocó esta mañana contra la estación de Hoboken, en Nueva Jersey, sin que hasta ahora se haya confirmado de personas heridas.

No obstante, la cadena de noticias CNN ha informado de más de 100 heridos.

Equipos de Socorro acudieron a la escena y fotografías y videos muestran que las instalaciones de la estación sufrieron severos daños.

La autoridad de tránsito de Nueva Jersey informó que el servicio de transporte está suspendido en esa terminal.

HBLR service is suspended into &out of HOB terminal due to a heavy rail train accident at HOB. Service btwn 2nd St & Newport unaffected.

— NJ TRANSIT (@NJTRANSIT) 29 de septiembre de 2016