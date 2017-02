Tras una semana turbulenta, captan a Trump como un tierno abuelo (FOTOS)

El presidente Donald Trump fue captado junto a sus nietos Arabella y Joseph, saliendo a través del South Lawn antes de abordar el Marine One en su camino a Carolina del Sur.

Trump salió de la Casa Blanca con los dos niños, vestidos con sus abrigos de invierno y botas, antes de su visita para revelar el avión más nuevo de Boeing en North Charleston, según publicó el sitio web del Daily Mail.

Ivanka publicó fotografías de sus dos hijos mayores, Arabella y Joseph, en su cuenta de Instagram, que los mostraba mirando ansiosamente por la ventana de la Casa Blanca, esperando a su abuelo. En la imagen se ve a Joseph presionando su cara contra una ventana de cristal.

El presidente se aferró a Arabella y Joseph, que caminaron a cada lado de él, antes de que el presidente saludara a un marine y ayudara a su nieto a abordar el avión.

El niño inicialmente tuvo problemas para escalar las escaleras, pero pronto se encontró con Marine One con Arabella justo detrás de él. El hijo menor de Ivanka, Theodore, no se vio en ninguna parte, y no queda claro si se quedó en DC.

Ivanka, con un abrigo blanco y tacones negros, caminaba junto a su marido Jared Kushner, que llevaba un traje azul marino, antes de que ellos también abordaran el avión.

Hicieron una breve parada en la Base Aérea de Andrews en Maryland, antes de que el presidente y su familia, junto con el jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon y el jefe de Gabinete, Reince Priebus abordaran el Force One.

Trump tuiteó antes el viernes: “Iré a Charleston, Carolina del Sur, con el fin de pasar tiempo con Boeing y hablar de puestos de trabajo! Esperen con interés”.