Tormenta de nieve azota este de EEUU y causa choques fatales (VIDEO)

Nieve y aguanieve cubrieron el sábado una gran área de la Costa Este, provocando cierre de carreteras y cientos de accidentes viales. Miles de personas se quedaron sin electricidad y los meteorólogos advirtieron de condiciones de ventisca desde Virginia hasta partes del noreste.

La policía investiga varios accidentes fatales como potencialmente relacionados con la tormenta, pero algunas de las ciudades más importantes del sur -Atlanta, Charlotte y Raleigh- al parecer evitaron lo peor de la tormenta. Las autoridades elogiaron a los residentes por aprender las lecciones de tormentas anteriores en que cientos de personas quedaron varadas a lo largo de autopistas interestatales. Sin embargo, advirtieron que el crudo frío mantendrá los caminos en condiciones impredecibles mucho después de que haya terminado de caer nieve y aguanieve.

“Si puedo decirles algo es que se queden en casa”, dijo el gobernador de North Carolina, Roy Cooper. “No salgan a conducir por carretera a menos que sea absolutamente necesario”.

La tormenta persistió en el noreste de North Carolina y el sureste de Virginia, en donde se reportaron condiciones de ventisca. Se cree que el clima fue responsable de un accidente con 20 vehículos involucrados en una autopista de Connecticut, aunque los reportes iniciales señalan que no hubo heridos de gravedad.

Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional mostró que aparentemente la nevada seguía el corredor de la Interestatal 85 a través del estado, con poblaciones a lo largo de la autopista reportando nevadas y zonas al sur del camino con lluvia y aguanieve.

Las precipitaciones de nieve totalizaron hasta 25 centímetros (10 pulgadas) en al menos siete locaciones de North Carolina, incluyendo Greensboro y High Point, Lewisville en el condado Forsyth, y Lenoir y Rhodhiss en el condado Caldwell, de acuerdo con cifras preliminares del Servicio Meteorológico Nacional.

Hasta 30 centímetros (un pie) de nieve cayeron en el este de Virginia, según el Servicio Meteorológico Nacional, y hubo advertencia de ventisca en varias ciudades a lo largo de la costa.

North Carolina reportó más de 700 choques, mientras que la Policía Estatal de Virginia indicó que respondieron a 500 accidentes de tránsito. Partes de tres autopistas interestatales de Mississippi presentaron estancamientos por las condiciones de hielo. Además, se cancelaron cientos de vuelos desde Atlanta y aeropuertos más al norte.

Al menos tres muertes fueron atribuidas a las condiciones climáticas. En Kentucky, un hombre murió cuando su camioneta tipo pickup se salió de un camino nevado el jueves. En Georgia, un estudiante de 20 años de la Universidad Estatal de Georgia falleció luego de que su camioneta deportiva se impactara en la Interestatal 75 en el condado Monroe. La Policía Estatal de Virginia informó que los caminos resbaladizos provocaron que la camioneta de un hombre se saliera del trayecto y se volcara sobre un arroyo, lo que provocó la muerte de su conductor. También se investiga el deceso de conductores en North Carolina y Maryland al momento de la tormenta.

