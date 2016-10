Ted Cruz se replantea apoyar a Cruz tras video de Trump

Ted Cruz, quien dio su espaldarazo al Donald Trump tras rechazar apoyarlo en la convención republicana, nuevamente se replantea trabajar para el magnate tras la publicación de un polémico video, donde se refiere a las mujeres en términos vulgares.

De acuerdo a Buzzfeed, Cruz condenó las acciones de Trump en la red social Twitter.

“Estos comentarios son perturbadores e inapropiados y simplemente no hay escusa para ellos”.

Una fuente anónima citada por el sitio Buzzfeed.com dijo que Cruz podría nuevamente quitar su apoyo a Trump.

Esto pondría en una difícil condición al excandidato republicano, ya que anteriormente lo había hecho, cuando acusó a Trump de insultar a su esposa y a su padre.

Poco después de su apoyo, se publicó una imagen de Cruz, haciendo campaña vía telefónica. La expresión de su rostro (en apariencia triste) se convirtió en motivo de burla por parte de los internautas, quienes se dedicaron a realizar todo tipo de memes sobre la imagen.

No menos curiosa es la situación en la que actualmente se encuentra el senador tejano tras integrarse a las filas del magnate.

“Esto es una estupidez”, dijo a Buzzfeed un estratega republicano, quien pidió no ser identificado.

“Su mejor jugada debió ser no apoyar a Trump. Él lo apoyó, lo cual lo pone en la peor posición posible”, comentó.

Every wife, mother, daughter — every person — deserves to be treated with dignity and respect. https://t.co/AVSEBastVc

— Ted Cruz (@tedcruz) 8 de octubre de 2016