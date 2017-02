Suspenden a maestros escolares por comentarios sobre el ‘Día Sin Inmigrantes’ (FOTOS Y VIDEO)

Seis maestros de una escuela secundaria de Los Ángeles fueron suspendidos por comentarios que escribieron en sus redes sociales en torno a los beneficios que les dejó la jornada de protesta “Día sin inmigrantes”.

Los docentes de una escuela secundaria en Rubidoux, en Jurupa Valley, al este de Los Ángeles, motivó incluso la marcha de decenas de estudiantes el viernes, día en que las autoridades dieron a conocer la suspensión.

El incidente se inició la tarde del jueves, cuando el maestro Geoffrey Greer, quien en el curso 2011-2012 fue elegido profesor del año, escribió en su cuenta de Facebook que la ausencia de estudiantes sirvió al sistema público para saber “cómo pueden ser de mejor las cosas sin toda esta sobrepoblación (de alumnos)”.

El comentario de Greer, en relación a los estudiantes que no acudieron a sus escuelas como parte de la jornada de boicot “Día sin inmigrantes” celebrado el pasado jueves, encontró eco en otros cuatro profesores y un consejero, de acuerdo a medios locales.

En los comentarios de Facebook los docentes señalaron que ese día hubo menos problemas de disciplina, la cafetería funcionó mejor y estaba más limpia, y hasta mejoró el índice académico.

“Yo tuve 49 (estudiantes). Clases más silenciosas, más productivas. Hagamos esto más a menudo”, comentó Chuck Baugh, profesor de Ciencias.

