Simpatizante de Trump abraza a hombre al que golpeó (VIDEO)

Tras ser condenado a un año de libertad condicional por haberlo golpeado, un simpatizante de Trump abrazó al hombre afroamericano que había agredido en marzo pasado.

El incidente fue captado en video, en el que se aprecia el momento en que John Franklin McGraw, simpatizante de Donald Trump, golpeó a Rakeem Jones, un afroamericano, según informó el sitio de noticias de Univisión, conocido como Entravisión.

“Se lo merecía. La próxima vez que lo veamos, tal vez tengamos que matarlo. No sabemos quién sea. Podría estar con un grupo terrorista”, dijo entonces McGraw, quien defendió sus acciones y no mostró remordimiento por ellas en distintas entrevistas.

“Claro que disfruté golpear esa bocota. No sabemos si es de ISIS. No sabemos quién es, pero sabemos que no está actuando como un americano”, expresó.

Inicialmente el hombre fue acusado de agresión y conducta desordenada, pero tras conocerse las anteriores declaraciones, fue acusado de amenazas.

Tanto McGraw como Jones aparecieron frente a un juez. El agresor expuso que sus acciones no tuvieron motivos raciales. Se disculpó con Jones y dijo que ambos habían resultado atrapados en un “desorden político”.

La víctima aceptó la disculpa de McGraw y ambos se abrazaron, prometiendo trabajar en conjunto para “sanar al país”.