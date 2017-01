Servicio secreto valora investigar a cantante Madonna

El servicio secreto podría abrir una investigación contra la cantante estadounidense Madonna, luego de que ésta dijera a la multitud que estuvo en la marcha de las mujeres en Washington, que pensó en “volar la Casa Blanca”, informó el diario Daily Mail.

De acuerdo a la agencias de noticias AP, Madonna dijo que fue necesario “este horrible momento” en el que Donald Trump fue investido como presidente para despertar a Estados Unidos.

La agencia de noticias reportó que la cantante pop utilizó un lenguaje soez durante su discurso por la Marcha de las Mujeres en Washington para dar énfasis a su oposición a Trump. Sus comentarios fueron transmitidos en vivo en la televisión de paga.

Afirmó que la marcha del sábado significa “que estamos lejos de terminar” y es el principio de una revolución para pelear por los derechos de libertad e igualdad.

La intérprete dijo que los estadounidenses que concuerdan con esa ideología deben unirse para sobrevivir “a través de esta oscuridad” y demostrar que “no tenemos miedo, no estamos solos”.

El sitio The Gateway Pundit, citó a un miembro del servicio secreto que indicó que la agencia está al tanto de las palabras de la llamada “reina del pop” y que estarían abriendo una investigación en su contra por sus palabras.

La marcha de las mujeres contó con una gran cantidad de celebridades, quienes mayoritariamente se han manifestado en contra del Presidente Trump, quien apenas tiene unas pocas horas al mando de la nación.

Otras celebridades que se hicieron presentes en la marcha fueron las actrices Ashley Judd, Scarlet Johansson, la hispana América Ferrera, la cantante Cher y el cineasta Michael Moore, entre otros.

El Presidente se quejó de la red social Twitter y criticó a las celebridades. En su mensaje dijo que “que daba la impresión de que apenas habían culminado las elecciones. ¿Porqué estas personas no votaron?, criticó.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn’t these people vote? Celebs hurt cause badly.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de enero de 2017