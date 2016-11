Selecciones de Estados Unidos y México envian mensaje de unidad con fotografía

Pocos minutos antes del juego que disputaron las selecciones de Estados Unidos y México, hubo un detalle no pasó por alto y fue la foto en la que ambas selecciones posaron juntas, en la cual mandaron un mensaje de unidad tras los controversiales resultados en las elecciones estadounidenses.

De acuerdo a la revista Sports Illustrated, las elecciones del pasado martes tienen en vilo las relaciones entre ambas naciones.

Sin embargo la imagen de ambos equipos abrazados, representa , de acuerdo al sitio de la liga MLS: “Un momento en que ambas selecciones ponen de lado su rivalidad para mostrar para enviar un mensaje de unidad y respeto”.

La imagen fue retuiteada por cientos de personas, entre ellas Frank Sharry, director fundador de America´s Voice, una organización que aboga por los inmigrantes y por una reforma migratoria.

“Sí, futbolistas estadounidenses y mexicanos juntos para enseñar unidad antes del juego. Mis respetos a los fanáticos estadounidenses. ¡Muy bien por todos!”, celebró.

Yes! US,Mexican soccer players stand together in show of unity before match. US fans respectful. Way to go, ya’ll https://t.co/Jwi0OeH6rl

— Frank Sharry (@FrankSharry) 12 de noviembre de 2016