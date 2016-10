Según Trump, Clinton humilla a jóvenes

Donald Trump retomó unas palabras pronunciadas a puerta cerrada por su rival demócrata a la Casa Blanca para hacerlas aparecer como si Hillary Clinton menospreciara y humillara a los jóvenes.

De acuerdo con una grabación filtrada de un acto de recaudación de fondos en febrero, Clinton expresó su empatía hacia los electores jóvenes que apoyaban a Bernie Sanders, su entonces contrincante en las primarias demócratas.

En aquella ocasión, la hoy candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos afirmó que para las personas que no ven ninguna oportunidad económica, la idea de “participar en una revolución política es muy atractiva”.

Clinton se refirió a esos jóvenes como “los hijos de la Gran Recesión” y agregó: “Viven en el sótano de la casa de sus padres. Creen que su educación y empleos disponibles no son para nada lo que ellos habían imaginado”.

Retomando esas palabras, el magnate afirmó que “Hillary Clinton cree que los partidarios de Bernie son moradores de sótanos ignorantes y sin esperanza”, según unas declaraciones preparadas difundidas por el equipo de campaña de Trump antes de un acto político del sábado por la noche en Pennsylvania.

“Es una canalla con los partidarios de Sanders cuando está a puertas cerradas. Como pertenece a Wall Street y los Políticos, HRC no está con ustedes”, escribió en un tuit difundido el sábado horas antes, empleando las iniciales de Clinton.

El periódico digital Washington Free Beacon difundió el martes la grabación pirateada del discurso de Clinton en ese acto de recaudación de fondos efectuado hace seis meses en McLean, Virginia.

En un artículo, esta publicación conservadora afirmó a los lectores que el audio de las declaraciones de Clinton fue filtrado por hackers que lo obtuvieron tras piratear el correo electrónico de uno de los miembros del equipo de campaña de la candidata.

Un correo electrónico difundido por los piratas contenía una grabación de las declaraciones de Clinton y una sesión de preguntas y respuestas, según el medio electrónico.

Los electores jóvenes se han convertido en un obstáculo para Clinton. Muchos preferían a Sanders, un senador de Vermont que había prometido educación gratuita en los colegios públicos y la nacionalización del sistema sanitario. Sanders respaldó meses después a la exsecretaria de Estado como la candidata presidencial demócrata.

En el acto de recaudación de fondos, Clinton dijo que había conversado con jóvenes frustrados de la generación del milenio informó que comprendía el origen de sus opiniones.

Clinton cuestionó la idea de una revolución política, que describió como una “falsa promesa”, aunque informó que no quería sofocar el idealismo.

La candidata demócrata añadió que también ella ha prometido grandes ideas en torno a la atención sanitaria, la educación y el cambio climático.

En un comunicado emitido luego de las críticas por las palabras de Clinton, el portavoz de ella, Glen Caplin informó: “Como Hillary Clinton afirmó en aquellas declaraciones, ella quiere que las personas jóvenes sean idealistas y se fijen grandes metas”.

Crooked H is nasty to Sanders supporters behind closed doors. Owned by Wall St and Politicians, HRC is not with you. https://t.co/WN1lyCDXla

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de octubre de 2016