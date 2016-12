Se revela truco de Donald Trump para mantener la corbata en su lugar (FOTOS)

Una ráfaga de viento reveló el reverso de la corbata del presidente electo, Donald Trump, con lo que quedó al descubierto su secreto para mantener la corbata en su lugar: un par de pedazos de cinta pegada en la prenda.

Según el periódico Daily Mail, el embarazoso incidente tuvo lugar el jueves pasado mientras el republicano descendía de su avión privado al arribar a Indianápolis, Indiana.

Parece que la parte posterior de la corbata de Trump era ligeramente corta, como para ser introducida en el espacio designado, lo que le llevó a utilizar un método de “emergencia” en su lugar.

Donald Trump uses scotch tape to keep his tie intact. Let’s see what he uses to keep his global ties intact. pic.twitter.com/P7rC8o3yYo

— Harsh Goenka (@hvgoenka) 3 de diciembre de 2016