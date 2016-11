Se reúne Mayweather con Trump (FOTO)

La visita que realizó Floyd Mayweather Jr. este miércoles a Nueva York fue aprovechada por el púgil para reunirse con el Presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. El presidente dejó por un momento sus reuniones con su equipo de transición para recibir al deportista.

El hijo del magnate publicó por la noche en redes sociales una foto donde salen los dos junto al llamado “Money”.

“Tuvimos la grata visita de Floyd Mayweather hoy a Donald Trump. Uno de las mejores leyendas de todos los tiempos”, publicó Trump Jr. en Twitter.

Mayweather, quien se resiste a volver a los cuadriláteros, por la mañana presentó una pelea en su faceta como promotor que se realizará en enero próximo en el Barclays Center de Brooklyn.

Had a great visit from @FloydMayweather today with @realdonaldtrump. One of the best all time boxing legends. pic.twitter.com/BFQbLMeHlH

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 17 de noviembre de 2016