¿Se pondrá celoso Obama? Malia pasea con un guapo hombre (FOTOS)

Varios medios captaron a Malia Obama paseando por las calles de Nueva York al lado de un guapo joven, el cual muchos especulan que podría tratarse del novio de la hija mayor de Barack Obama, aunque esto no está confirmado.

Cabe destacar que aunque iban acompañados por una amiga más, Malia y el joven siempre caminaron juntos y afirman que él siempre se portó amable con ella.

Desde que Malia Obama ya no vive en la Casa Blanca, la joven de 18 años se ha establecido en la ciudad de Nueva York ya que se encuentra desde febrero de este año haciendo su pasantía profesional en The Weinstein Company.

Y aunque ya no es extraño verla caminando por las calles de Manhattan, sí llamó la atención que estuviera junto al misterioso “galán”.

Durante el paseo un testigo confirmó que la hija mayor de Obama se veía un poco nerviosa con su cita, publicó el portal de Estilo DF.

Actualmente,la hija del ex presidente de Estados Unidos se encuentra haciendo su pasantía en la aclamada compañía de producción de Harvey Weinstein y, al parecer, ha hecho grandes amistades. ¿Qué pensará su padre cuando vea estas fotos? ¿Se pondrá celoso?