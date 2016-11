Se burlan de Ivanka Trump por ‘error’ en felicitación de su hijo (FOTO)

Los usuarios de las redes sociales no le perdonaron a Ivanka Trump, un pequeño “error” en un tierno mensaje de felicitaciónpara su bebé.

Y es que la hija mayor de Donald Trump, quien acumula 2.4 millones de seguidores en Twitter, compartió una imagen de su hijo que provocó muchas críticas de los usuarios.

A primera vista se trata de una foto muy normal, su bebé sonriendo cerca de la chimenea. Sin embargo el problema no está en la imagen, sino en lo que escribió la hija del presidente electo.

Ivanka felicitó a su hijo por cumplir 8 meses y escribió: “¡Feliz cumpleaños, osito de peluche!”, pero muchos se burlaron pues cumplir 8 meses no es un cumpleaños.

I cannot believe that Theodore is 8 months old today! Happy birthday little teddy bear! ???????????? pic.twitter.com/j6EpYVQDSd — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 27 de noviembre de 2016

Al ver cómo era atacada en redes, Ivanka decidió contestarles y les dio la razón y les dijo: “Jajaja Por supuesto, usted tiene razón! Sólo en el primer año de vida de un bebé un padre celebra el cumpleaños de su niño cada mes”.

Lol. Of course, you are right! Only in a baby’s first year of life would a parent “celebrate” a child’s birthday on a monthly basis! https://t.co/jsDWkWHeEW — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 27 de noviembre de 2016

Después de eso continuaron haciendo mofa del pequeño desliz de la hija de Trump.