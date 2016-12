Samsung desactivará los dispositivos Galaxy Note7 este 19 de diciembre (VIDEO)

En un esfuerzo por hacer que los clientes estadounidenses apaguen sus dispositivos, Samsung lanzará una actualización de software la próxima semana, con la que quedará inoperable el Galaxy Note7.

El viernes, Samsung confirmó que planea lanzar la actualización final para el dispositivo el 19 de diciembre, haciendo que los dispositivos Note7 sean inútiles. La actualización evitará que los teléfonos se carguen y “eliminará su capacidad para funcionar como dispositivos móviles”.

Según la compañía, el 93 por ciento de los dispositivos de Note7 han sido entregados por los usuarios después de que fueron retirados del mercado hace tres meses, tras los informes de que algunos teléfonos se incendiaron.

En ese entonces se determinó que la batería del teléfono era el problema, y algunos dispositivos que funcionaban mal eran responsables de fuegos en hogares, coches y, en algunos casos, bolsillos o los monederos de su dueño.

Según la compañía, hay aproximadamente 133,000 dispositivos Galaxy Note7 no registrados en los Estados Unidos.

Samsung dijo en el comunicado del viernes: “Junto con nuestros socios, estaremos notificando a los consumidores a través de múltiples puntos de contacto, para animar a los restantes propietarios de Galaxy Note7 a participar en el programa y aprovechar los incentivos financieros disponibles”.

Samsung emitió un aviso de retiro para el Note7 en septiembre. Se pidió a los clientes que devolvieran el dispositivo, para un reembolso o un teléfono de reemplazo. En octubre, amplió el retiro en los Estados Unidos para incluir todos los dispositivos de reemplazo ofrecidos por la compañía.

El Note7 está prohibido en las aerolíneas y en otros sistemas de transporte público de los Estados Unidos, debido a los problemas relacionados con incendios.

Mientras que otras compañías han anunciado que la actualización del software se pasará a los clientes, Verizon dice que no lanzará la actualización que hará que los teléfonos sean inutilizables, debido a las preocupaciones de que los clientes pueden necesitar el dispositivo en caso de una emergencia.

“Verizon no participará en esta actualización debido al riesgo adicional que esto podría suponer para los usuarios de Galaxy Note7, que no tienen otro dispositivo para sustituirlo”, según un comunicado de la compañía. “No vamos a presionar una actualización de software que eliminará la capacidad del Note7 para trabajar como dispositivo móvil, en el corazón de la temporada de viajes de vacaciones. No queremos que sea imposible contactar a la familia, o a los profesionales médicos en una situación de emergencia”.

Según una noticia de CNET, la actualización de T-Mobile llegará el 27 de diciembre, la de AT&T el 5 de enero y la de Sprint el 8 de enero.