Salma Hayek no duda “ni por un instante” que Trump se sobrepasó con mujeres

La actriz mexicana Salma Hayek dijo hoy que no duda “ni por un instante” que Donald Trump, candidato republicano a la Casa Blanca, llevó a cabo los abusos sexuales que varias mujeres han denunciado públicamente en las últimas semanas.

En declaraciones realizadas hoy en el programa radiofónico “El Show del Mandril”, de la estación Radio Centro 93.9 de Los Ángeles (California), la intérprete aseguró que esas mujeres “hacen bien” en confesar esas traumáticas experiencias y recalcó que no duda “ni por un instante” que esos abusos se produjeran.

Sayek opina de esa manera por una experiencia propia que vivió con el empresario.

“Estoy segura de que fue así porque cuando lo conocí yo tenía novio y trató de hacerse su amigo para sacar el teléfono de mi casa. Consiguió el número y me llamó para salir conmigo”, explicó Hayek acerca de unos encuentros que tuvieron lugar antes de que se hiciera realmente famosa.

“Cuando le dije que no iba a salir con él, incluso aunque ya no tenía novio, llamó, o alguien llamó al (tabloide) National Enquirer y plantó una historia de que él nunca saldría conmigo por mi corta estatura”, rememoró la actriz.

“Yo nunca salí con él, pero luego me llamó y me preguntó: ‘¿Puedes creer eso? ¿Quién diría eso? No quiero que la gente piense eso de ti'”. Él creía que yo saldría con él simplemente para que la gente no pensara que esa era la razón por la que no saldría conmigo”, agregó.

“Es una persona que solo miente y manipula”, sostuvo.

Hayek, que aseguró que votará por Hillary Clinton en las elecciones, indicó, asimismo, que Trump era una mala elección para la comunidad latina de EEUU y que no se ha prestado demasiada atención a lo que el candidato dijo que haría si México no pagaba por el muro que pretende levantar en la frontera en caso de ser elegido presidente.

“Dijo que si no paga México el muro, congelará las remesas y no va a permitir que ningún latino mande dinero a su país (de origen). El dinero se quedará aquí. Eso es gravísimo y la gente no es muy consciente de eso. Da igual que seas legal o ciudadano. No vas a poder enviar el dinero”, valoró.