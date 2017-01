Rosie O’Donnell: Trump es “mentalmente inestable”

La actriz de Hollywood, Rosie O’Donnell dijo el domingo que el presidente electo Donald Trump es “mentalmente inestable”, y agregó que hay menos de tres semanas para “detenerlo”.

“Donald Trump es mentalmente inestable”, escribió en su Twitter, tomando como referencia un informe de un biógrafo Trump donde dice que el multimillonario lo sacó de un campo de golf durante el fin de semana.

La comediante dijo más tarde en un tweet que Trump está “mentalmente enfermo” mientras incluía un artículo con una serie de fotos de un estudiante que incluye citas de Trump acerca de las mujeres.

DONALD TRUMP IS MENTALLY UNSTABLE – https://t.co/6AvhoPq1du

LESS THAN 3 WEEKS TO STOP HIM AMERICA

— ROSIE (@Rosie) 1 de enero de 2017