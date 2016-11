Rosie O’Donnell indigna al compartir un video en el que sugiere que Barron Trump es autista

La comediante Rosie O’Donnell ha provocado la indignación de los usuarios de las redes sociales, al compartir un video de YouTube a través de su cuenta oficial de Twitter, en el que sugiere que Barron Trump es autista.



“¿Barron Trump es autista?”, cuestionó la comediante estadounidense en su tuit, “si es así, qué oportunidad tan sorprendente para llamar la atención sobre la epidemia del autismo”, agregó en la publicación junto al video.

Según el periódico Toronto Sun, de inmediato se levantó la polémica entre los usuarios de las redes sociales: “Como padre de un niño con autismo, estoy extremadamente insultado. Esto no significa una ayuda para aumentar la conciencia, es simplemente cruel”, tuiteó un usuario.

“Ok, vi el video… estoy molesta. No soy una fan de Trump, pero los niños deberían quedar fuera de los límites siempre!”, escribió alguien más en la red social.

En un afán por defender su postura, O’Donnell tuiteó más tarde una aclaración de su publicación inicial, al responder a un usuario: “Las madres de niños con necesidades especiales – NOSOTROS- nos entregamos unas a otras, se planteó la preocupación por el cuidado”.

Toronto Sun recordó que la comediante ha estado en pugna pública con el presidente electo desde el 20016, cuando ella era co anfitriona del programa The View. Trump incluso mencionó el nombre de ella durante uno de sus debates con la ex candidata Hillary Clinton.

“Hillary me está pegando con enormes anuncios publicitarios, algo de lo que dije fue espectáculo, algo de lo que dije fue a alguien que ha sido muy perverso conmigo, Rosie O’Donnell, le dije cosas muy duras y creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que ella se lo merece y nadie siente lástima por ella”, dijo en esa ocasión el presidente electo.

