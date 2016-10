Retira John McCain apoyo a Trump

El congresista por Arizona y ex candidato a la Presidencia por el Partido Republicano retiró hoy su apoyo a Donald Trump por sus comentarios revelados en un video hecho público por la cadena NBC y el periódico The Washington Post.

“El comportamiento de Donald Trump esta semana, que concluyó con la publicación de un video en el que pronuncia palabras denigrantes sobre las mujeres y sus alardes sobre el acoso sexual, hacen imposible que continúe apoyándole, incluso un apoyo condicionado”, dijo el político en un comunicado.

“Cindy (su esposa), con sus sólido bagaje de defensa de los derechos humanos y respeto por las mujeres coincide absolutamente conmigo. Cindy y yo no vamos a votar por Donald Trump. Yo nunca he votado por un candidato presidencial demócrata y no vamos a votar por Hillary Clinton. Vamos a escribir el nombre de un buen republicano conservador, que está cualificado para ser Presidente”, añadió.

El congresista se suma así a una cada vez más larga lista de republicanos que están retirando su apoyo al candidato presidencial, incluidos cinco gobernadores, 10 senadores y varios congresistas.

El rechazo de estos políticos fue desencadenado por la publicación de un video en el que Trump hace comentarios denigrantes sobre las mujeres.