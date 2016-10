Republicanos molestos con Trump

El gobernador de Utah, el republicano Gary Herbert, retiró hoy el apoyo al candidato de su partido a la Casa Blanca, Donald Trump, y anunció que no votará por él en las elecciones presidenciales de noviembre a raíz del escándalo suscitado por sus comentarios machistas.

“Las declaraciones de Trump, además de ofensivas, son despreciables. Si bien, no puedo votar por Hillary Clinton, tampoco lo haré por Trump”, apuntó Herbert en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

No fue el único. El congresista republicano por Utah Jason Chaffetz también anunció que retira su apoyo al magnate neoyorquino, mientras que el exgobernador de Utah Jon Huntsman reclamó que Trump renuncie y que sea el gobernador de Indiana y aspirante republicano a vicepresidente, Mike Pence, quien “lidere la candidatura”.

Herbert, Chaffetz y Huntsman reaccionaron así a la polémica grabación divulgada hoy por el rotativo The Washington Post en la que el magnate inmobiliario explica con vulgaridades cómo se sobrepasa con las mujeres.

El presidente del Partido Republicano, Reince Priebus, también rechazó las palabras de su candidato: “A ninguna mujer se la debe describir en esos términos o hablarle de esa manera. Nunca”.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que los comentarios de Trump son “repugnantes” e “inaceptables bajo cualquier circunstancia”, además de instar al magnate a “disculparse con todas las mujeres y asumir plena responsabilidad por su absoluta falta de respeto”.

As the grandfather of two precious girls, I find that no apology can excuse away Donald Trump’s reprehensible comments degrading women.

— Jeb Bush (@JebBush) 7 de octubre de 2016