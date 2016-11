Republicanos condenan desfile del KKK en honor a Trump

El partido republicano en su sede de Carolina del Norte, condenó las intensiones del Ku Klux Klan de realizar un desfile para festejar el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales, informó CNN.

“Estamos asqueados y condenamos esta ideología extremista y sus actos asociados de la manera más contundente”, dijo Robin Hayes, presidente del partido republicano en Carolina del Norte, mediante un comunicado.

“Estos actos no reflejan el sentir de esta gran nación y se contraponen con los esfuerzos de hacer que Estados Unidos sea grande otra vez”, agregó.

El grupo de los leales caballeros blancos de Carolina del Norte anunció en su sitio de internet, que realizarán un desfile, el cual se llevará a cabo el 3 de diciembre, en ese estado.

El equipo de campaña del magnate también trató de desligarse de las intensiones del grupo de odio.

“El señor Trump y su equipo no aprueba a estos grupos y personas, además condena con firmeza su mensaje de odio”, indicó Hope Hicks, vocera del magnate.

No es la primera vez que el KKK ha reconocido su simpatía por el hoy presidente.

Trump eludió condenar el apoyo de grupos supremacistas blancos durante su campaña.