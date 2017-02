Gobierno mexicano rechaza la imposición de EE.UU. y advierte que iría hasta la ONU

El Gobierno mexicano no aceptará imposiciones de otros gobiernos, anunció el Canciller Luis Videgaray.

“Quiero dejar claro, de la manera más enfática, que el Gobierno de México y el pueblo de México no tenemos que aceptar disposiciones que, de manera unilateral, un Gobierno le quiera imponer a otro”, dijo tras firmar un acuerdo con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

“No lo vamos a aceptar porque no tenemos por qué hacerlo”.

Después de estas declaraciones, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que la relación de EE.UU. con México es “saludable y robusta” pese a las tensiones experimentadas en el último mes, e incluso describió la visita al país vecino de dos altos cargos del Gobierno como una señal “alentadora” del futuro de los lazos bilaterales.

Como se recordará se publicó que, a través de un memorando, el Secretario de Seguridad Interna John Kelly ordenó a sus agencias fronterizas, Aduanas y Protección Migratoria (CBP) y Aduanas y Control Migratorio (ICE), devolver a los migrantes no mexicanos al País en lugar de retenerlos en EU.

El Secretario de Relaciones Exteriores destacó que el Gobierno mexicano podrá acudir a organismos internacionales de derechos humanos para defender a los mexicanos en el exterior.

El funcionario afirmó que el Estado mexicano actuará por todos los medios jurídicos, además de que existirá un despliegue de información para que los mexicanos conozcan sus derechos y sepan cómo actuar ante posibles detenciones.

La Cancillería ya está involucrada en distintos casos que representan violaciones al debido proceso.

“El Gobierno de México no habrá de dudar en acudir a los organismos multilaterales, empezando por Naciones Unidas, para defender en el ámbito internacional los derechos humanos, las libertades y el debido proceso en favor de los mexicanos”, añadió Videgaray.

Las recientes reformas migratorias serán el punto principal de la agenda con Rex Tillerson y John Kelly, Secretarios de Estado y de Seguridad Interna de Estados Unidos, que este miércoles visitan el País.

Piden firmeza ante deportaciones

Diputados federales advirtieron que el Gobierno de México debe rechazar con firmeza la deportación de migrantes no mexicanos a nuestro país, como pretende llevar a cabo el Gobierno de Estados Unidos.

Agustín Basave manifestó que México sólo debe aceptar hacer deportaciones de personas que tengan una prueba documental de nacionalidad.

“Para eso México, el Gobierno mexicano, necesita tener firmeza, los arrestos, el valor, para enfrentar estas políticas y hasta ahora ha sido pura cobardía y cálculo político del secretario Luis Videgaray, que está apresurando todos los tiempos, en lugar de apostar al desgaste del presidente Donald Trump.

“Lo que pasa es que Videgaray aspira a ser candidato a la Presidencia y eso se acerca mucho a la traición a la patria”, dijo el ex presidente del PRD e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Basave condenó que no haya posturas firmes contra el Gobierno de Estados Unidos, por lo que, afirmó, Videgaray “aparece como el embajador de Trump en México”.

El diputado Rafael Hernández Soriano, también del PRD, manifestó que claramente Estados Unidos estaría violando acuerdos internacionales de llevar a cabo tales políticas migratorias.

En opinión del legislador, lo que tendría que hacer México par contrarrestar las medidas anunciadas es permitir el tránsito libre de esos migrantes cuya intención es ir a Estados Unidos.

“Es una barbaridad lo que se pretende, no podemos seguir haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos para deportar a los que migrantes que no son mexicanos.

“Lo primero que debe hacer el Gobierno es no recibirlos, debe tener una posición firme y no permitir esas deportaciones, no se trata de un intercambio para pasarlos por el muro, sino de un trámite por estaciones migratorias”, dijo Hernández Soriano, secretario de la Comisión de Gobernación.

Hernández Soriano recordó que por la Iniciativa Mérida se acordó que migrantes de Brasil, Haití o procedentes de África llegaran a México para un paso gradual a Estados Unidos.

EE.UU. presume de relación “saludable” con México

La Casa Blanca de Donald Trump aseguró hoy que su relación con México es “saludable y robusta” pese a las tensiones experimentadas en el último mes, y describió la visita al país vecino de dos altos cargos del Gobierno como una señal “alentadora” del futuro de los lazos bilaterales.

Trump se reunió en la Casa Blanca con su secretario de Estado, Rex Tillerson, justo antes de que éste partiera rumbo a México para mantener reuniones hoy y mañana allí junto al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly.

“Tenemos una relación muy saludable y robusta con el Gobierno mexicano y los funcionarios mexicanos. Y creo que ellos compartirían ese sentimiento”, aseguró el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, en su conferencia de prensa diaria.

La Casa Blanca trataba así de imprimir un sentido de normalidad a su relación con México, marcada por tensiones incluso antes de la llegada de Trump al poder y erosionada desde entonces por la orden estadounidense de construir un muro en la frontera común y la insistencia en que el país vecino cargaría con la factura.

Ese desencuentro provocó la cancelación de una visita que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, tenía previsto haber hecho a Washington a finales de enero, aunque desde entonces ha habido contactos entre ambos Gobiernos para evitar que las tensiones consuman del todo la relación bilateral.

“La relación con México ahora mismo es fenomenal, hay un diálogo increíble y robusto entre nuestros dos países”, insistió hoy Spicer.

La reunión de Trump con Tillerson tenía como objetivo repasar varios asuntos de política exterior, pero también conversar sobre los objetivos del viaje a México, según el portavoz.

“Es significativo que el presidente esté enviando a estos secretarios a México tan pronto en su Administración. Es algo simbólico de la relación significativa que tienen los dos países”, opinó Spicer.

El portavoz explicó que las “importantes” conversaciones durante la visita se centrarán en “mejorar la calidad de vida” en ambos países mediante “el combate a los narcotraficantes y la búsqueda de formas de potenciar ambas economías con una relación más amplia que promueva el comercio y la inmigración legal”.

La visita supone un “comienzo muy alentador para la relación de trabajo con nuestro increíble vecino del sur”, subrayó Spicer.

Una de las principales tareas de Kelly y Tillerson en México será explicar a sus pares mexicanos el proceso de “implementación” de las órdenes ejecutivas de Trump sobre inmigración, un día después de que el Departamento de Seguridad Nacional detallara sus planes para acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados.

Entre ellos está la posibilidad de expulsar a México a los inmigrantes indocumentados de cualquier nacionalidad para que tramiten desde territorio mexicano sus peticiones para recibir asilo en EEUU, según explicó este martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las conversaciones sobre ese tema prometen ser tensas a juzgar por las declaraciones del canciller mexicano, Luis Videgaray, quien hoy alertó de que México no aceptará disposiciones que otro Gobierno quiera imponer de manera “unilateral”, en referencia a las políticas migratorias anunciadas por Estados Unidos.

Además de reunirse hoy con Tillerson, Trump mantuvo un almuerzo y una reunión centrados en el presupuesto federal, que la Casa Blanca planea presentar a mediados de marzo, y un encuentro sobre la estrategia legislativa de su Administración.

“Las finanzas de este país son un desastre, pero lo vamos a arreglar”, aseguró Trump en declaraciones a la prensa durante el almuerzo sobre el presupuesto.