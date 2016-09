Reacción de niña al conocer a Trump y a Obama se vuelve viral (FOTOS)

¿A quién preferiría conocer? ¿A Obama o a Trump? Una pequeña de 9 años llamada Amariyanna Copeny se volvió viral en las redes sociales, gracias a la forma tan distinta en que reaccionó cuando conoció a ambos políticos.

La niña quien tiene el título de “Little Miss Flint”, se volvió viral gracias a dos fotografías.

Según explica el portal de Sin Embargo, la pequeña conoció en abril al presidente Barack Obama. Y fue hace unos días cuando le tocó el turno de conocer al candidato republicano Donald Trump.

Pero lo que llamó la atención fue la reacción de la niña tan diferente en las dos imágenes.

Little Miss Flint is all of us in 2016. pic.twitter.com/grsNmSTBnd

— Abraham White (@abwhite7) 15 de septiembre de 2016