¿Quién ganó el segundo debate? Esto dicen los expertos

Para muchos este segundo debate presidencial entre Donald Trump y Hillary Clinton fue un gran intercambio de insultos entre ambos candidatos, donde algunos coinciden en que la vencedora fue Hillary, aunque otros consideran que ninguno quedó como un claro ganador.

Como era de esperarse la demócrata fue la primera en comenzar con el polémico debate de Trump y recordarle las veces que Trump había atacado a las mujeres. Mientras que el magnate estadounidense se defendió criticando las infidelidades del esposo de Hillary, Bill Clinton. Además el candidato republicano a la Casa Blanca, reconoció haber eludido impuestos tras declarar 916 millones de dólares en pérdidas en 1995.

Para algunos lectores de medios como Univisión la gran ganadora fue Hillary Clinton, al igual que una encuesta publicada por CNN en Español daba la victoria a la demócrata. Mientras que para Los Ángeles Times, la demócrata fue la vencedora.

Pero otros medios hispanos como SinEmbargo.mx dijo que ninguno había dominado la contienda, “Hillary Clinton y Donald Trump iniciaron este domingo en la noche el segundo debate presidencial en medio de una enorme expectación por lo cerrado de las encuestas, pero también por la cantidad de lodo que esta campaña ha revuelto del pasado. Pero, al final, ninguno de los dos ha conectado. Se atacaron con todo, pero ninguno de los dos quedó como claro ganador”, dice el medio mexicano.



Según CNN en Español Hillary Clinton fue la aspirante más trasparente.

¿Quién crees que ganó el debate? https://t.co/wfdYz4DVPk — CNN en Español (@CNNEE) 10 de octubre de 2016

Mientras que CNN señala que en términos del discurso que pronunciaron ambos candidatos hubo un empate.

Para la especialista Cathleen Decker, Trump llegó al debate en una gran desventaja aturdido por el lanzamiento del polémico video. “Así que tenía un gran agujero para salir de él y no lo hizo. Estaba irritable, interrumpiendo repetidamente a los moderadores”.

Y agrega que Clinton, “por el contrario, estaba bien informada sobre cuestiones de política y manipuló bien las críticas sobre sus mensajes de correo electrónico”, dice la experta a Los Ángeles Times.

Para Doyle McManus este debate se enfocó en la controversia sobre alardes de comportamiento de abuso sexual hacia las mujeres de Trump, “Clinton hizo un mejor trabajo de trazar sus políticas, demuestra que ella puede hacer las cosas. Trump, está empeñado en ataques incesantes, rara vez explicó sus propias políticas o cómo iba a ser más eficaz”, dijo.

Por otra parte en el último asalto del segundo debate presidencial, celebrado en San Luis (Misuri), los candidatos fueron instados a reconocer algo positivo de su oponente.

Clinton fue la primera en responder: “Respeto a sus hijos. Son increíblemente capaces y leales, y creo que eso dice mucho sobre Donald y es algo que respeto”.

“Bueno, creo que la declaración sobre mis hijos a sido un muy buen cumplido. No sé si lo ha dicho como un cumplido”, respondió el magnate neoyorquino antes de responder a la pregunta.

“Voy a decir esto sobre Hillary: ella no abandona, no se rinde. Es una luchadora. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas por las que lucha, pero lucha duro, no se rinde y no abandona, y considero que es un rasgo muy bueno”.

Tras estos cumplidos, que dieron un final feliz a un tenso intercambio durante algo más hora y media, los moderadores dieron por terminado el debate y los dos candidatos se despidieron con un apretón de manos, algo que habían evitado al inicio del cara a cara.

Por otra parte durante el transcurso del debate la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, apoyó hoy investigar a Rusia y al régimen de Damasco por los “crímenes de guerra” cometidos en Siria, mientras que su rival republicano, Donald Trump, defendió que Moscú está “matando” al Estado Islámico (EI) en ese país.

Durante el segundo cara a cara televisado entre ambos, Clinton dijo que Rusia “no ha prestado atención” al EI en Siria, únicamente a que se mantenga en el poder el presidente Bachar Al Asad.

Por su parte, Trump afirmó que tanto Rusia, como Al Asad e Irán están “matando” al EI en Siria, y que esa alianza se ha producido debido a la “fracasada política exterior” de EEUU.

El secretario de Estado, John Kerry, dijo el pasado viernes que es necesaria una “investigación de los crímenes de guerra” cometidos por Rusia y el régimen sirio en Alepo, donde denunció que ambos mantienen una “estrategia para aterrorizar a los civiles” con ataques sobre hospitales que van “mucho más allá de lo accidental”.

En la misma línea se pronunció hoy Clinton durante el debate al apoyar esa investigación y denunciar la “ambición” y “agresión” de Rusia en el conflicto sirio.

Clinton comentó, además, que sería un “error” que EEUU enviase tropas terrestres a Siria para tratar de solucionar la guerra en ese país.

Mientras, Trump acusó a su rival de no saber siquiera “quiénes son los rebeldes” en Siria, y subrayó que todo lo que hizo cuando fue secretaria de Estado de EEUU fue “un error” y “un desastre”.

Trump también aseguró estar en desacuerdo con su compañero de fórmula, Mike Pence, quien se ha mostrado partidario de responder a las “provocaciones” de Rusia en Siria y de lanzar ataques aéreos contra el régimen de Al Asad.

Para el candidato republicano, que considera que la ciudad de Alepo “básicamente ya ha caído”, lo fundamental es concentrarse primero en la lucha contra el EI.

Rusia “ha decidido a quién quiere ver convertirse en presidente de Estados Unidos, y no soy yo”, comentó por otro lado Clinton.

Así, la candidata se refirió a la acusación formal por parte del Gobierno de EEUU de que Rusia estuvo detrás de los recientes ataques cibernéticos contra personas e instituciones estadounidenses, incluido el Comité Nacional Demócrata (DNC), para interferir en las elecciones del próximo 8 de noviembre.

Además el candidato republicano a la Casa Blanca, el magnate inmobiliario Donald Trump, reconoció hoy durante el segundo debate presidencial haber eludido impuestos tras declarar 916 millones de dólares en pérdidas en 1995.

“Claro que lo hago, claro que lo hago”, respondió Trump en el cara a cara con su rival demócrata, Hillary Clinton, preguntado por si legalmente ha evitado pagar impuestos federales tras declarar esas millonarias pérdidas.

El magnate neoyorquino matizó que paga “muchos impuestos”, en referencia a impuestos estatales, de la propiedad o inmobiliarios, entre otros, aunque reiteró que “ciertamente utilizó” beneficios fiscales para eludir algunas cargas.

También acusó a donantes de Clinton, como los empresarios Warren Buffett, George Soros y otros “que son ricos, pero no son famosos”, de eludir impuestos federales igual que él aprovechando reglas fiscales especialmente ventajosas para los contribuyentes pudientes.

El rotativo The New York Times divulgó después del primer debate presidencial, celebrado el 26 de septiembre, una parte de la declaración de impuestos del magnate de 1995 en la que reflejó unas pérdidas con las que pudo eludir el pago de impuestos sobre la renta durante 18 años.

Esos beneficios fiscales se derivan de las pérdidas financieras que dejó atrás a principios de 1990 por la mala gestión de los tres casinos de Atlantic City, su incursión nefasta en el negocio de las aerolíneas y su compra inoportuna del Hotel Plaza en Manhattan.

El magnate neoyorquino se ha negado, hasta ahora, a publicar su declaración de impuestos, una práctica aceptada por todos los candidatos de las elecciones presidenciales durante las últimas cuatro décadas.

Watching the debate with my mojito!Trying to understand how this guy is so simpleminded! He is a #Disaster #Disaster pic.twitter.com/VxorgyBu7Q — Alicia Machado (@machadooficial) 10 de octubre de 2016

#Trump just said he is a gentleman again, he called @machadooficial “Miss Piggy” and he has talked trash about woman. #Debate — William Valdes (@WilliamValdes) 10 de octubre de 2016

hey, @realDonaldTrump – regarding your claim that Captain Khan would be alive if you were president: go fuck yourself.#debate — Jesse Lehrich (@JesseLehrich) 10 de octubre de 2016