Quería retener a su marido, por eso mató a la mamá de la bebé que se robó

La mujer hispana acusada derobar a una recién nacida, luego de supuestamente matar a la mamá, dice que su acto no fue intencional y que ambas tenían un acuerdo para regalarle a la niña una vez que naciera.

En un caso que conmocionó a la opinión pública la semana pasada, Yesenia Sesmas, una mexicana de 34 años de edad, concedió una entrevista a Noticias 23 de Univisión Dallas, en la que se mostró arrepentida y reveló los detalles de su relación con la víctima.

Sesmas, según Univisión Dallas, afirmó que ella y Laura Abarca se conocieron hace 8 años cuando ambas eran cocineras en un restaurante de Wichita y desde entonces, eran amigas. Relató que durante el tiempo que la conoció, Abarca se había practicado varios abortos y que no quería a la bebé que esperaba.

La acusada es madre de dos hijos de 13 y 16 años de edad, quienes viven con su primer esposo en Wichita.

Según relató a Univisión Dallas, Sesmas estaba embarazada de su esposo actual, pero perdió el bebé en el mes de mayo. Fue entonces cuando supuestamente hizo un acuerdo con su amiga Laura: “Ella me iba a dar la niña porque yo había perdido mi niño”, dijo al programa de noticias.

Contando con esa promesa, Sesmas fingió seguir embarazada. Nadie más conocía del plan, que según ella se concretó en una llamada telefónica.

El martes 15 de noviembre, Sesmas contactó a su amiga para decirle que iría a buscar a la bebé. Pero se encontró con que Abarca ya no quería entregársela.

La acusada dijo que viajó desde Dallas a Wichita el miércoles 16 de noviembre y fue a casa de Abarca para insistirle que le diera a la niña.

“… nomás le dije que ya venía por mi niña, que si ella estaba lista y me dijo ‘no, estás loca… su papá la quiere mucho ya’… (pero) tu dijiste que me la ibas a dar, y me dijo sí, pero ya no…”, narró Sesmas.

Tras esa conversación, Sesmas decidió regresar al día siguiente, armada con una pistola para asustar a su amiga y presionarla a que le entregara a la recién nacida.

Dijo que no tuvo la intención de matarla, solo quería recoger a la niña y estaba convencida de que su amiga se asustaría y terminaría entregándole a la pequeña.

“(Pensé que) ella se iba a espantar a lo mejor con lo de la pistola, pero cuando ella me dijo que (la pistola) era de mentiritas, yo le dije que no, que sí era de verdad y (fue) cuando le jalé para atrás… fue cuando se disparó porque yo no sé usar pistola ni nada”, narró.

Tan pronto disparó tomó a la niña y se regresó a Dallas. “(Quería) tenerla conmigo, como si fuera mi hija”, dijo Sesmas que no pensó en las consecuencias de su acto.

Sesmas dijo estar arrepentida de lo que hizo y pidió perdón al esposo y a los familiares de la víctima.

“Estoy arrepentida… lo hice por estar con mi esposo, porque lo quería mucho y no lo quería perder y de todos modos ya lo perdí, toy aquí y nadie hace nada por mí…”, dijo entre sollozos.

Yesenia Sesmas dijo además que inmigró de forma ilegal a Estados Unidos hace 18 años y que es indocumentada.

El fiscal de distrito del condado Sedgwick , Marc Bennett, presentó cargos contra Yesenia Sesmas por la muerte de Laura Abarca y el secuestro de su bebé, Sophia Vitoria González.

Cabe destacar que, según la misma nota de Univisión, Yesenia Sesmas había sido arrestada con anterioridad, acusada por un supuesto secuestro en perjuicio de otra mujer hispana, Adriana Portillo.