‘¿Qué se siente trabajar para un fascista?’: Confrontan a vocero de la Casa Blanca (VIDEO)

El Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, fue una vez más protagonista de un incómodo momento que ha recorrido las redes sociales.

Spicer se encontraba este fin de semana en una tienda de Apple, cuando fue abordado e increpado por una mujer que se opone a las políticas del presidente Donald Trump, informó el portal de Telemundo.

La “valiente” y criticada protagonista, es Shree Chauhan, una mujer de ascendencia hindú, quien al ver al secretario de Prensa de la Casa Blanca, en Washington no dudó en hacerle varios cuestionamientos.

“¿Qué se siente trabajar para un fascista?”, preguntó Chauhan, quien grabó el enfrentamiento y que labora en una organización sin fines de lucro.

Ante este cuestionamiento, Spicer respondió: “(EE.UU.) es un gran país que te permite estar aquí”.

Sin embargo la mujer dijo que esa respuesta fue racista, pues ella nació en Estados Unidos, dijo que el comentario del secretario fue “una amenaza implícita”.

“¿Ha ayudado con las cosas de Rusia? ¿También es un delincuente? ¿También ha cometido traición, como el presidente?”, se oye decir a Chauhan, quien ha recibido una oleada de críticas en redes sociales por “acosar” al funcionario.

Es evidente la sensación incómoda en las facciones del funcionario, pero aun así el hombre sonríe e intenta evadirse.

“¿Has cometido traición también, al igual que el presidente? -insiste la mujer- ¿Has cometido traición también? ¿Qué puedes decirme de Rusia?”

Después del bochornoso incidente Spicer se retiró del lugar y posteriormente dijo a los reporteros que le preguntaron sobre el encuentro: “Interactúo con individuos todo el día. Noventa y nueve por ciento de ellos son placenteros, incluso con la gente que no concuerda con nuestra filosofía o programas”, informó el portal de Aristegui.

“Mientras se mantengan en el lado correcto de la Primera Enmienda (sobre libertad de expresión), estamos bien“, agregó.

Chauhan por su parte admitió que fue poco cortés en sus comentarios pero aseguró que quería aprovechar “la enorme oportunidad… de obtener respuestas sin las protecciones normalmente dadas al Sr. Spicer”.

Según declaró más tarde Shree Chauhan al diario The Daily Mail, la última expresión del Secretario de Prensa de la Casa Blanca insinuaba que personas como ella no tenían derecho a estar en los Estados Unidos, pues le dijo: “Este es un país tan maravilloso que te permite estar aquí”. Luego se marcha.

Para algunos usuarios y para la misma mujer que grabó el video, la respuesta de Spicer puede llegar a ofender a los inmigrantes.

Y es que ella es ciudadana estadounidense e hija de inmigrantes, cree que Spicer pudo haber contestado de mejor forma.

“Podría haber dicho ‘es un país tan grande que permite disentir’. Hay muchas maneras de poder haberlo dicho”, dijo.

“Tener a alguien que habla por el presidente de los Estados Unidos y me dice en mi cara que no debería estar aquí, a mí, que nací aquí – eso es algo real”, concluyó la mujer.

La exprofesora de escuela primaria y empleada en Parents in Partnership, una organización sin fines de lucro que anima a los padres a asumir un mayor papel en la educación de sus hijos, Chauhan confesó que la victoria de Donald Trump el pasado 8 de noviembre le hizo sentir miedo por su seguridad y por su futuro en los Estados Unidos.

Chauhan ha asegurado que “quería decirle la verdad al poder”, de acuerdo con un reporte de The Washington Post.

Después de publicar el video, Chauhan confirmó que ella ha recibido todo tipo de amenazas a través de internet desde que divulgó su encuentro con Spicer el pasado sábado.

Poco antes de las nueve de la mañana, el presidente Donald Trump publicó un tuit en su cuenta personal que pudiera estar vinculada con el incidente acaecido a su Secretario de Prensa.

“Es asombroso lo grosera que es una gran parte de los medios de comunicación contra mis empleados, quienes trabajan muy duro. ¡Sea amable, lo hará mucho mejor!”

It is amazing how rude much of the media is to my very hard working representatives. Be nice, you will do much better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de marzo de 2017

De ser cierto que el mandatario se refería a la grabación en la que aparece Sean Spicer, valga aclarar que la mujer implicada no pertenece a los medios de prensa, y que actuó por cuenta propia.