Profesor que predijo victoria de Trump, ahora vaticina que será destituido (VIDEO)

Primero dijo que Donald Trump ganaría las elecciones y ahora asegura que el presidente electo será destituido, luego de un juicio político.

Se trata de Alan Lichtman, conocido como el “profesor predicción”, quien concedió una entrevista al programa OutFront de la cadena CNN.

“Hay una gran probabilidad de que Donald Trump enfrente un juicio político”, dijo el profesor a la periodista Erin Burnett de CNN.

“En primer lugar, a lo largo de su vida no siempre ha cumplido con la ley”, comentó Lichtman en la entrevista. “Ha dirigido una organización benéfica ilegal en el estado de Nueva York. Hizo una contribución ilegal de campaña a través de esa organización. Ha utilizado la caridad para liquidar deudas comerciales personales. Se enfrenta a una demanda RICO”.

La periodista le alegó que ninguna de las acusaciones le han sido comprobadas, a lo que Lichtman respondió que “los republicanos están nerviosos sobre Donald Trump. Es impredecible. Nadie sabe lo que realmente cree, ni cuál es su posición. No puede ser controlado. Los republicanos prefieren tener a Mike Pence, un republicano conservador absolutamente predecible”.

El profesor de historia de la Universidad Americana en Washington utiliza un sistema de 13 afirmaciones que se responden con “verdadero” o “falso”, para predecir si el partido en el poder retendrá la Casa Blanca.

No obstante, Litchman aclaró que en esta ocasión sus afirmaciones se basan simplemente en la intuición.

Cabe destacar que, el profesor no ha fallado en sus predicciones sobre los resultados de las presidenciales desde 1984.

