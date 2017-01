Primer Ministro israelí da la razón a Trump por muro

Luego de que el presidente Donald Trump asegurara que los muros sí protegen y hasta instó a preguntarle a Israel, el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le dio la razón vía twitter.

“El presidente Trump tiene razón. Construí un muro a lo largo de la frontera sur de Israel. Detuvo toda la inmigración ilegal. Estupendo”, dijo Netanyahu en la red social.

President Trump is right. I built a wall along Israel’s southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea ????????????????

