Presentador de Fox News le dice a la gente en Florida que “están muertos”por el paso del huracán Mathew

El presentador de la cadena estadounidense Shepard Smith de la cadena Fox News avisó con el menor de los tactos, a los residentes de Florida, donde ya se está dejando sentir el poderoso huracán Matthew, de la inminente tragedia.

“Ustedes y todos sus conocidos están muertos”, dijo Smith durante su segmento de pronósticos del clima.

“Todos ustedes. Porque no lo podrán sobrevivir. Es imposible a no ser que tengan mucha mucha suerte. Sus hijos también morirán”, afirmó el periodista en referencia a las perspectivas de los residentes de las zonas costeras de Florida.

Al parecer, la ruda forma de Smith de remarcar el riesgo que corren las personas en esa zona, se debe a que muchos se niegan a abandonar sus casas, pese a que las autoridades ya les han advertido.

Fox host: ‘You and everyone you know are dead’: Fox news anchor Shepard Smith issued a harsh warning to Flori… https://t.co/yhmve1uIM9

— Joaquín Islas (@cachorrogsisla) 7 de octubre de 2016